Mersin'de 3 elektrik trafosunun kablolarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Mersin'de 3 elektrik trafosunun kablolarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Mersin'de 3 elektrik trafosunun kablolarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 elektrik trafosunun kablolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 elektrik trafosunun kablolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede son günlerde meydana gelen 3 ayrı elektrik trafosundan kablo çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, 7 ayrı güvenlik kamerasına ait 165 saatlik kayıtlarda yaptıkları incelemelerde zanlının kimliğini belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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