Mersin'de 3 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti (2)
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Mersin'de 3 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti (2)

04.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:37
Mersin'de 3 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti (2)

BİR HEKİM DAHA HAYATINI KAYBETTİMersin'de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Soyer Şimşek (70), 20 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BİR HEKİM DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Soyer Şimşek (70), 20 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan evli ve 3 çocuk babası Şimşek, bugün hayatını kaybetti. Kentte iki günde koronavirüsten yaşamını yitiren doktor sayısı 3 olurken, toplamda 7 doktorun salgında hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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