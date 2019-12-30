Mersin’de 3 bin yeni istihdam atağı
İlk etapta 35 yatırımcının yer aldığı, 5 yıl sonra 100 yatırımcının faaliyet göstermesinin planlandığı TÜİOSB, başlangıçta 3 bin kişilik istihdam yaratılacak.
30.12.2019 08:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:20
İlk etapta 35 yatırımcının yer aldığı, 5 yıl sonra 100 yatırımcının faaliyet göstermesinin planlandığı TÜİOSB, başlangıçta 3 bin kişilik istihdam yaratılacak. Bölgede ayrıca 5 yıl içinde gerçekleştirilecek ek yatırımlarla 10 bin kişiye yeni istihdam yolu açılacak.
Kaynak: Dunya.com