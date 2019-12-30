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Mersin’de 3 bin yeni istihdam atağı

İlk etapta 35 yatırımcının yer aldığı, 5 yıl sonra 100 yatırımcının faaliyet göstermesinin planlandığı TÜİOSB, başlangıçta 3 bin kişilik istihdam yaratılacak.

30.12.2019 08:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:20
Mersin’de 3 bin yeni istihdam atağı

İlk etapta 35 yatırımcının yer aldığı, 5 yıl sonra 100 yatırımcının faaliyet göstermesinin planlandığı TÜİOSB, başlangıçta 3 bin kişilik istihdam yaratılacak. Bölgede ayrıca 5 yıl içinde gerçekleştirilecek ek yatırımlarla 10 bin kişiye yeni istihdam yolu açılacak.

Kaynak: Dunya.com

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