Mersin'de 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin'de 3 bin 481 paket kaçak sigara ile 11 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de 3 bin 481 paket kaçak sigara ile 11 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve bazı araçlarda yapılan aramada 3 bin 481 paket kaçak sigara ve 1000'i doldurulmuş, 11 bin filtreli sigara kağıdı bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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