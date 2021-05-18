Mersin'de 3 bin 200 makaron ile nargile tütünü ele geçirildi
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Mersin'de 3 bin 200 makaron ile nargile tütünü ele geçirildi

Mersin'de 3 bin 200 makaron ile nargile tütünü ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 200 dolu makaron ile 8 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 200 dolu makaron ile 8 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 bin 200 dolu makaron ile 8 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, İ.E.H. ve N.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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