Mersin'de 3 bin 200 makaron ile nargile tütünü ele geçirildi

Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 200 dolu makaron ile 8 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 200 dolu makaron ile 8 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 bin 200 dolu makaron ile 8 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, İ.E.H. ve N.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya