Mersin'de 3 aylık trafik denetiminde 11 bin 797 sürücüye ceza
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Mersin'de 3 aylık trafik denetiminde 11 bin 797 sürücüye ceza

09.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:28
Mersin'de 3 aylık trafik denetiminde 11 bin 797 sürücüye ceza

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 3 aylık denetimlerde, kurallara uymadıkları belirlenen 11 bin 797 araç sürücüsüne 3 milyon 311 bin lira ceza kesildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 3 aylık denetimlerde, kurallara uymadıkları belirlenen 11 bin 797 araç sürücüsüne 3 milyon 311 bin lira ceza kesildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerdeki kara yollarında drone destekli denetimler yapıldı.

Ekiplerin, eylül, ekim ve kasım aylarındaki çalışmalarında kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanma gibi gerekçelerle 11 bin 797 araç sürücüsüne 3 milyon 311 bin lira trafik cezası kesildi.

Çalışmada, 748 araç trafikten men edilirken, 493 kişinin sürücü belgesi geri alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:29:57. #1.15#
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