Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kamyon, tır ve kamyonetin karıştığı kazada tırda sıkışan sürücü öldü.

TAG Otoyolu'nda, Veli Ş. yönetimindeki 06 BE 9116 plakalı kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet ve Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye sevk edildi. Tır sürücüsü Namık Batay, sıkıştığı tırın alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırı söndürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.