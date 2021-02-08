3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

08.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:27

Mersin'in Mezitli ilçesinde iki otomobil ile belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde iki otomobil ile belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde G.Ş. idaresindeki 33 SE 806 plakalı otomobil, E.A.'nın kullandığı 01 GZ 575 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından 01 GZ 575 plakalı otomobil, Z.S. idaresindeki 33 DUT 09 plakalı belediye çöp kamyonuna çarparak durabildi.

Kazada sürücü E.A. ile beraberindeki A.Ö ve E.G.T. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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