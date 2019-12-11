Mersin'de 27 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli yakalandı

11.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:46

Mersin'de 27 tarihi eser ele geçirilen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesinde bir şüphelinin kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yaptığı ihbarını aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli K.K. yakalandı.

Yapılan aramada, Roma ve Grek dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 yüzük, 1 madalyon ve 20 sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin, Mersin Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA