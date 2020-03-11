Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı
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Mersin, Polis, Güncel

Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı

MERSİN'de İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

11.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:48
Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı

MERSİN'de İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikata, 26 farklı kurumdan 265 personel ve 43 araç katıldı.

Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve diğer kurumların da katılımıyla İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında, Mezitli Belediyesi yanındaki eski hal alanında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Ali İhsan Su'nun takip ettiği tatbikat, nefesleri kesti.

Hazırlanan senaryoya göre, saat 14.00'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tatbikatın başlamasıyla birlikte senaryo gereği çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Çöken binanın enkazında yakınlarını arayan yaralılar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılıp alan güvenlik çemberine alındı. Tatbikatta, ekipler tarafından enkaz altında kalan vatandaşlar ise kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Tatbikatta, arama-kurtarma, haberleşme, yangın, altyapı ve enerji hasarlarına müdahale senaryoları da gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren tatbikatın ardından Vali Su, deprem alanının kenarında kurulan çadırları ziyaret etti.'MERSİN AFETE HAZIR'

Tatbikatın ardından toplanan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Su, "Hep birlikte çok başarılı bir deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Burada şunu gördük ki, tüm görev içerisinde yer alan hizmet gruplarımız, gerçekten hizmet ve görev bilinci içerisinde çok güzel bir koordinasyonla görevlerini yerine getirdiler. Tüm görev gruplarına teşekkür ediyorum. Olası bir durumda da tüm ekiplerimizle beraber ilimiz hazır vaziyettedir. Bu tatbikatta da bunu gördük" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

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