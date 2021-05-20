Mersin'de 259 kök Hint keneviri ele geçirildi: 4 zanlı gözaltı
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Mersin'de 259 kök Hint keneviri ele geçirildi: 4 zanlı gözaltı

Mersin'de 259 kök Hint keneviri ele geçirildi: 4 zanlı gözaltı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar, Anamur ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 259 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Gülnar, Anamur ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 259 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Hint keneviri ekimi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Gülnar, Anamur ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde 259 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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