Mersin'de 250 sağlık çalışanı evinden uzakta
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İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel

Mersin'de 250 sağlık çalışanı evinden uzakta

MERSİN'de, koronavirüs salgını ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, aileleri ve sevdiklerini korumak için kendilerine tahsis edilen otel ve misafirhanelerde konaklıyor.

14.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:02
Mersin'de 250 sağlık çalışanı evinden uzakta

MERSİN'de, koronavirüs salgını ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, aileleri ve sevdiklerini korumak için kendilerine tahsis edilen otel ve misafirhanelerde konaklıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı pandemi hastanesi ilan edilen sağlık tesislerinde görevli sağlık çalışanları, ailelerine olası bir bulaşı önlemek amacıyla evlerine gitmiyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimleri ile kendilerine tahsis edilen otel, yurt ve misafirhanelerde konaklayan sağlık çalışanlarının her türlü ihtiyacı gideriliyor. Sağlık çalışanlarının konakladığı yerleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, yetkililer ve sağlık çalışanları ile sohbet ederek moral verdi.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Bahçacı, bu sıkıntılı sürecin bir an önce sona ermesi için başta sağlık çalışanları olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişilerin canla başla çalıştıklarını belirterek, "Salgınla mücadelede temel amaç enfekte olan kişileri zamana yayarak sağlık sistemi üzerine binecek yükü azaltmak. Bunun için sosyal mesafeye dikkat edip mümkün olduğunca sokağa çıkmamak ve evde kalarak kendimizi izole etmemiz gerekiyor. İlimizde yürütülen mücadelede gerek kamu gerekse özel sektör sağlık çalışanları her türlü fedakarlığı gösteriyor. Riskli alanlarda çalışan arkadaşlarımızın birçoğu tedbir amaçlı evlerine gitmek istemedi. Evinde riskli grupta yer alan kişilerin bulunduğunu, bu süreci evinin dışında geçirmek istediğini beyan eden arkadaşlarımıza valimizin de desteği ile öğrenci yurtları ve kamu misafirlerini yeniden düzenleyerek onların hizmetine sunduk. Otel sahibi hayırsever bir işadamı da yaptığımız protokol kapsamında ücretsiz olarak otelini bize tahsis etti. Şu anda müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde çalışan 250'ye yakın arkadaşımız buralarda misafir ediliyor" diye konuştu.Sağlık çalışanlarının konakladığı otel ve misafirhaneleri gezen Bahçacı, konaklamalarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı izlenimi edindiği belirterek, "Yetkililer ve arkadaşlarımız ile yaptığım görüşmelerde kendilerine sağlanan konaklama imkanların iyi olduğunu söylediler. Morallerinin yüksek olduğunu gözlemledim. İnşallah bu motivasyonla ve vatandaşlarımızı kurallara uymasıyla bu süreci en kısa sürede atlatacağız. Konaklama talebinde bulunan ve bize başvuran her arkadaşımızın bu imkandan faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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