MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ - Haberler
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MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesi sahillerinde Akdeniz'e sızan petrol atıkları için temizlik çalışması yapıldı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesi sahillerinde Akdeniz'e sızan petrol atıkları için temizlik çalışması yapıldı.

Erdemli Belediyesi ekipleri, Talat Göktepe Tabiat Parkı sahilinde günün ilk ışıkları ile çalışmaya başladı. Ekipler, kum zambaklarının doğal yetişme alanına yakın yerlerde yapılan temizlik çalışmasında petrol sızıntılarından kaynaklanan ve sahile vuran atıkları topladı.

Doğayı korumak için her an görev başında olduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altunçiçek, Şu anda Erdemli Talat Göktepe çamlığındayız. Yaklaşık 25 gün önce Suriye'de bir enerji santralinden Akdeniz'e sızan petrol atıkları maalesef Erdemli sahiline geldi. Bugün yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki sahil şeridimizde, sahile ulaşan petrol bulaşmış partikülleri topladık diye konuştu.

MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ

MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ

MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ

MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ

MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ

MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ

MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ
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Haber: MERSİN'DE 25 KİLOMETRELİK SAHİLDE SIZINTI TEMİZLİĞİ - Haberler
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