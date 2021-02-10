Mersin'de 246 bin 940 kaçak makaron ele geçirildi, iki kişi yakalandı
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Mersin'de 246 bin 940 kaçak makaron ele geçirildi, iki kişi yakalandı

10.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:26
Mersin'de 246 bin 940 kaçak makaron ele geçirildi, iki kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 246 bin 940 kaçak makaron ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 246 bin 940 kaçak makaron ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu ihbar edilen eve baskın düzenledi.

Evde 215 bin 200'ü boş, 31 bin 740'ı doldurulmuş kaçak makaron ile iki tütün sarma makinesi ele geçirildi, M.K. ve A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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