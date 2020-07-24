Mersin'de 24 mobil kesim ünitesi, 8 mezbaha hizmet verecek
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Mersin'de 24 mobil kesim ünitesi, 8 mezbaha hizmet verecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hijyenik ve modern mezbahalarının yanı sıra mobil kesim üniteleri ile Kurban Bayramı'nda Mersinlilere hizmet verecek.

Mersin'de 24 mobil kesim ünitesi, 8 mezbaha hizmet verecek
24.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:52

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hijyenik ve modern mezbahalarının yanı sıra mobil kesim üniteleri ile Kurban Bayramı'nda Mersinlilere hizmet verecek. Büyükşehir, 13 ilçenin tamamında 24 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbaha ile ücretsiz bir şekilde vatandaşların dini ibadetlerini yerine getirmelerini sağlayacak.

Mersin'in 13 ilçesinde, toplam 24 noktada hizmet verecek mobil kesim üniteleri bayramın 1. günü, 8 farklı noktadaki mezbahalar ise bayram boyunca açık olacak. Büyükşehir, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde yer alan mezbahalara ek olarak Tarsus'ta 5, Toroslar ve Erdemli'de 4, Silifke'de 2, Akdeniz, Yenişehir, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Mut, Gülnar ve Mezitli ilçelerinde birer adet olmak üzere toplam 24 mobil kesim ünitesi ile bayramda hizmet verecek. Kesimler, 250 sertifikalı kasap, 80 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim gözetmenliğinde 07.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Kesim sırasında oluşan atıklar konteynerlerde biriktirilerek, daha sonra bertaraf edilecek. Kesim sonrası oluşması muhtemel haşerenin önüne geçilmesi açısından da ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilecek. Büyükşehir'in ücretsiz ulaşım hizmeti Yakaköy mezbahası için de geçerli olacak. Yakaköy mezbahasında kurban kesmek isteyen vatandaşların ulaşım sıkıntısı çekmemesi için oluşturulan ücretsiz servisler, bayram boyunca taş bina önünden 07.00-15.00 saatleri arası, Yakaköy'den de 08.00-16.00 saatleri arasında iki saatte bir kalkacak.

Veteriner Hizmetleri ve Mezbahaneler Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, mezbahalar ve mobil kesim ünitelerinde gerçekleştirdikleri hazırlıkları anlattı. Vatandaşların gönül rahatlığı ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kesim yerlerini tercih edebileceğini ifade eden Yıkılmaz, kesime getirilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası sağlık kontrollerinin yapıldığını, kesimden sonra yapılan kontrollerde sağlıksız olduğunu tespit ettikleri iç organların ya da etin tüketilmesine izin vermediklerini ifade etti. Mezbahalarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılırken, mobil kesim ünitelerinde yalnızca küçükbaş hayvan kesimi yapılacağını söyleyen Yıkılmaz, "Küçükbaş kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları ile birlikte kesim alanına gelmeleri yeterli. Ancak büyükbaş hayvan kesimi için randevulu sistemle çalışacağız. Vatandaşlarımızın büyükbaş hayvanları için kesim yaptıracakları en yakın mezbahamızı arayarak bir gün öncesinden sıra numarası almaları gerekiyor. Bu sayede hem uzun süre beklemelerinin önüne geçeceğiz hem de salgının oluşturabileceği tehlikenin önüne geçeceğiz" dedi.

Kesim sürecinin sağlıklı ve steril koşullarda gerçekleştirileceğini ifade eden Yıkılmaz, "Biz buraya getirilen hayvanların kayıt işlemlerini yapıyoruz. Hayvanımıza üzerinde sıra numarasının olduğu bir plastik bileklik takıyoruz. Kesim yapılıp etler parçalanana kadar plastik bileklik hayvanların ayağında kalıyor, yani bir karışıklık olmuyor. Kesim yapıldıktan sonra etler ve sakatatları ayrı ayrı poşetleyerek vatandaşlarımıza veriyoruz. Kesimler sağlıklı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılıyor" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle ekstra tedbir aldıklarını vurgulayan Yılmaz, vatandaşların kurban kesim yerlerine kalabalık bir grupla gelmemeleri gerektiğini söyledi. Yıkılmaz, "Vatandaşlarımızı maskesiz olarak kesimhaneye almayacağız. Ateş ölçer ile vatandaşımızın ateşini ölçeceğiz. Ateşi 38 derecenin üstüne çıkanları sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz. Vatandaşlarımız ve personelimiz için yeteri kadar el dezenfektanı var. Bu yıl salgın nedeniyle insanlara bu hastalığın bulaşmasını önlemek adına kişi sınırlaması koyduk. Küçükbaş hayvan kesimi için mümkünse bir en fazla iki kişi, büyükbaş hayvan kesimi için ise her ortak için mümkünse bir, en fazla iki kişi gelmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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