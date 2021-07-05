TIR DORSESİNDE 24 BİN LİTRE GÜMRÜK KAÇAĞI MOTORİN ELE GEÇİRİLDİ

Hostese 30 bin fit yükseklikte şaşırtan teklif! O da yolcular da dondu kaldı

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Tosuncuk'un teslimiyeti bile kandırmaca çıktı! Geliş nedeni çok başkaymış

MERSİN'de bir TIR'ın dorsesinde 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.

MERSİN'de bir TIR'ın dorsesinde 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kacağı motorin getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları araştırma sonunda merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı mevkii D-400 karayolu üzerinde bir TIR'ı durdurdu. A.G.?ye ait TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.G., Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı