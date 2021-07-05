Mersin'de 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ile 11 milyon makaron ele geçirildi

Mersin'de, polisin operasyonlarında 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ile 11 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.