Mersin'de 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ile 11 milyon makaron ele geçirildi
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Mersin'de 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ile 11 milyon makaron ele geçirildi

Mersin'de 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ile 11 milyon makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de, polisin operasyonlarında 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ile 11 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de, polisin operasyonlarında 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ile 11 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente kaçak akaryakıt getirileceği istihbaratına ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Akdeniz İlçesinde durdurulan bir tırdaki aramada 24 bin litre gümrük kaçağı motorin bulundu. Gözaltına alınan A.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin, Huzurkent Mahallesi'ndeki boş arazideki iki otomobilde yaptığı incelemede de 11 milyon bandrolü olmayan gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. ve F.Ç, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin'de 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ile 11 milyon makaron ele geçirildi
Mersin'de 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ile 11 milyon makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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