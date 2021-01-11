Mersin'de 231 kişiye "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 231 kişiye "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca geçen yıl eylül ayında başlatılan "Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları" kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 41 toplantı gerçekleştirildi.

Aralarında daire başkanı, şube müdürü ve belediye personelinin de bulunduğu 231 kişiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verildi.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde hayata geçirilen Baba Destek Programı'na katılan 25 kişi bilgilendirildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci