Mersin'de 231 kişiye "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" verildi
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Mersin'de 231 kişiye "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" verildi

11.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:44
Mersin'de 231 kişiye

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 231 kişiye "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 231 kişiye "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca geçen yıl eylül ayında başlatılan "Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları" kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 41 toplantı gerçekleştirildi.

Aralarında daire başkanı, şube müdürü ve belediye personelinin de bulunduğu 231 kişiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verildi.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde hayata geçirilen Baba Destek Programı'na katılan 25 kişi bilgilendirildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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