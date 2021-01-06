Mersin'de 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Mersin'de 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

06.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:44
Mersin'de 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mersin'de 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Mersin'de 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, konut dokunulmazlığını ihlal, iş yeri, ev ve resmi kurumlardan hırsızlık gibi 5 suçtan 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan Ö'nün (26) adresini tespit etti.

Ekiplerin operasyonuyla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ramazan Ö, adliyeye sevki sırasında kendisin görüntüleyen gazetecilere, arandığından haberinin olmadığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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