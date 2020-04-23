Mersin'de 23 Nisan'ı evlerinden kutlayan çocukları palyoçolar eğlendirdi Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklar palyaçolar tarafından eğlendirildi.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklar palyaçolar tarafından eğlendirildi.

Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, Kovid-19 nedeniyle kutlamalarını evden yapan çocuklar için harekete geçti.

Dindar, bu özel günde çocukları mutlu edebilmek için öncelikle kendisi ve gönüllüler için gerekli birimlerden izin aldı.

Daha sonra hafif ticari aracını bayraklarla süsleyip, ses sistemiyle müzik çalan Dindar, ekibiyle sokak sokak dolaştı.

Farklı kostümler giyerek sokakta dans gösterileri yapan gönüllülere, çocuklar da balkon ve pencerelerden eşlik etti.

Etkinlikte gönüllüler balkonlardan sarkıtılan sepetlere minikler için Türk bayrağı ve şeker bıraktı.

Hem ailelerin hem çocukların alkışlarla eşlik ettiği gösteri, 20'ye yakın sokakta devam edildi.

Dindar, bugün çocuk bayramı olduğunu belirterek, "Onlar bizim geleceğimiz. Güzel bir gün oldu. Bir nebze olsun eğlendirmek istedik. Güzel tepkiler aldık. Sokağa çıkma kısıtlaması var ama biz gerekli yerlerden izin aldık. Bu izin için yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA