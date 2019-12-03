Mersin'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

03.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:00
Mersin'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Plajı'nda Suriye uyruklu bir grup fark etti. Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin, Güney Kıbrıs'a götürülme vaadiyle kandırıldıkları belirlendi.

Suriyelilerin, sınır dışı işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlıları arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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