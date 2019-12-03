Mersin'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, Kızkalesi Plajı'nda Suriye uyruklu bir grup fark etti. Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin, Güney Kıbrıs'a götürülme vaadiyle kandırıldıkları belirlendi.
Suriyelilerin, sınır dışı işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlıları arama çalışmaları sürüyor.