Mersin'de 23 bin avroluk sahte para ele geçirildi

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 bin avro değerinde sahte para ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte döviz kullanıldığı belirlenen Şahin Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada 46 adet 500 avroluk sahte banknot bulundu.

Polis, işletmedeki Ç.K'yi gözaltına aldı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

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