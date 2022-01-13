Mersin'de 23 bin avroluk sahte para ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 23 bin avroluk sahte para ele geçirildi

Mersin'de 23 bin avroluk sahte para ele geçirildi
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 bin avro değerinde sahte para ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 bin avro değerinde sahte para ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte döviz kullanıldığı belirlenen Şahin Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada 46 adet 500 avroluk sahte banknot bulundu.

Polis, işletmedeki Ç.K'yi gözaltına aldı.

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