Mersin'de 220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların "konteyner kurnazlığı"
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Mersin'de 220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların "konteyner kurnazlığı"

21.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:01
Mersin'de 220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların

Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirilen operasyonda, Brezilya'dan çıkan ve İspanya'da farklı bir gemiye alınıp Türkiye'ye ulaştırılan konteyneri polisin adım adım izlediği ortaya çıktı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirilen operasyonda, Brezilya'dan çıkan ve İspanya'da farklı bir gemiye alınıp Türkiye'ye ulaştırılan konteyneri polisin adım adım izlediği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Brezilya'dan gemiye yüklenen A4 kağıt ambalajları arasına gizlenmiş 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilen dünkü operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Hollanda'da yaşayan U.U'nun, kente uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalıştığı istihbaratını değerlendiren polisin, ağustos ayında şüpheliyi ve Adana'daki iş birlikçisi M.N.Y'yi takibe aldığı öğrenildi.

Uyuşturucunun, Brezilya'dan hareket eden gemideki kağıt yüklü konteynerlere gizlendiğini belirleyen ekiplerin, hem sevkiyatı hem şüphelileri iki ay boyunca adım adım takip ettiği ortaya çıktı.

Konteynerlerin, İspanya'nın bir limanındaki aktarma sırasında farklı bir gemiye alınsa da polisin gemiyi değil uyuşturucuyu takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Geminin etrafı sürat teknesiyle çevrildi

Şüphelilerin sevkiyatı karşılamak için Mersin'e geldiğini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin, havadan ve denizden izlediği gemi için 100 polis ile Mersin Uluslararası Limanı'nı çevrelediği, 220 kilogram kokain bulunan konteynerin de narkotik köpeği "Börü"nün tepki vermesi üzerine arandığı öğrenildi.

Şüpheli M.N.Y'yi yakalayan polisin, sevkiyatın ortaya çıkarıldığını öğrenince kaçmaya çalışan U.U'nun ilk uçakla kenti terk etmek istediğini belirlediği, zanlının Adana Havalimanı'nda yakalandığı bildirildi.

Kokaini Avrupa'ya götürmek istediği öğrenilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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