Mersin'de 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Mersin'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Mersin'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu"ndan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunun M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından M.Ç. yakalandı.
M.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA