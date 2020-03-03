Mersin'de 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Mersin'de 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mersin'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

03.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:54
Mersin'de 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

'de hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu"ndan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunun M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından M.Ç. yakalandı.

M.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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