Mersin'de 22 yıl 10 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Mersin'de, hırsızlık suçlarından hakkında 22 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 Ocak 2015'te bir evden hırsızlık olayının da faali olan K.V'nin adresini tespit etti.

Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar