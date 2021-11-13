Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı 10 kişiyle 40 günde boyandı - Haberler
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Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı 10 kişiyle 40 günde boyandı

AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı 10 kişiyle 40 günde boyandı

Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağının renginin yenilenmesi için 10 kişiyle başlatılan boyama çalışması 40 günde tamamlandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağının renginin yenilenmesi için 10 kişiyle başlatılan boyama çalışması 40 günde tamamlandı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, gazetecilere 22 dönümlük en büyük Türk bayrağını Kelceköy Mahallesi'nde sergilediklerini söyledi.

Bayrağı 6 Ekim'de boyamaya başladıklarını dile getiren Şeker, çalışmaların 10 kişiyle 40 günde tamamlandığını belirtti.

Çalışmalara ilçe esnafının da kayıtsız kalmayarak destek verdiğini kaydeden Şeker, "Boyama işleminde 8 bin litre kırmızı, 2 bin 500 litre beyaz boya ile 4 bin 680 litre tiner kullanıldı. Bu hizmete el veren, gönül veren, destek olan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağı, boyama işlemlerinin ardından drone ile görüntülendi.

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı 10 kişiyle 40 günde boyandı

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı 10 kişiyle 40 günde boyandı

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı 10 kişiyle 40 günde boyandı

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı 10 kişiyle 40 günde boyandı

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AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri

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