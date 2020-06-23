Mersin'de 218 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, bir adreste yaptığı aramada 218 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, bir adreste yaptığı aramada 218 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekime yönelik yaptığı araştırmada Çağlar Mahallesinde bir kişinin, evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekimi yaptığını öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese yapılan operasyonda, saksı ve bahçenin farklı noktalarında ekili vaziyette 218 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.

Öte yandan, Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Atakent Mahallesi'nde şüpheli 1 kişinin, uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin bulunduğu eve operasyon yapan ekipler, şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada kağıda sarılı 5 gram esrar ile içmek için kullanılan 1 paket çarşaf tabir edilen sigara kağıdı ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA