Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

27.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:18
Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve fuhşa imkan sağlama gibi 14 suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent B'nin (61) adresini tespit etti.

Ekiplerin operasyonuyla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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