Mersin'de 21 bin 920 kaçak sarma sigara ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, satışa hazır 21 bin 920 kaçak sarma sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, satışa hazır 21 bin 920 kaçak sarma sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli N.Ö'nün ev ve iş yerinde kaçak sarma sigara bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, satışa hazır 21 bin 920 sarma sigara ele geçirildi, N.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya