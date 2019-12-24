Mersin'de 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü kutlandı
Mersin'in Mut ilçesinde öğrenciler, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla gösteri yaptı.
24.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:28
Mersin'in Mut ilçesinde öğrenciler, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla gösteri yaptı.
Türk ve dünya klasiklerinden karakterlerin kostümlerini giyen öğrenciler, Evren Ortaokulu'ndaki etkinlikte dans etti.
Etkinliği düzenleyen öğretmen Serkan Tokgöz, kitap okuma alışkanlığına destek vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: AA