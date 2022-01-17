Mersin'de 203 bin 800 makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde 203 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 203 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince kaçak sigara ticareti yapıldığı iddia edilen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 203 bin 800 mükerrer bandrollü makaron, 7 bin 900 sigara ile 40 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.O, H.Ç. ve A.H, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.