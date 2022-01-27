Mersin'de 2021'de denizi kirleten gemilere 11 milyon 906 bin lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 2021'de denizi kirleten gemilere 11 milyon 906 bin lira ceza

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
Mersin'de 2021'de denizi kirleten gemilere 11 milyon 906 bin lira ceza

Mersin'de geçen yıl denize atık bıraktıkları belirlenen 5 gemiye 11 milyon 906 bin lira ceza uygulandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de geçen yıl denize atık bıraktıkları belirlenen 5 gemiye 11 milyon 906 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri 2021 yılında Doğu Akdeniz'de 226 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, denize atık bıraktığı tespit edilen 5 gemiye 11 milyon 906 bin lira ceza verildi.

Ekiplerin, "abanoz" olarak adlandırılan deniz temizliği aracıyla yaptıkları çalışmalarda da geçen sene 267,93 metreküp atık toplandı.

Bertaraf çalışmaları kapsamında aktarma istasyonlarına taşınan 692 bin 101 ton evsel atık da elektrik üretiminde kullanıldı.

Mersin'de 2021'de denizi kirleten gemilere 11 milyon 906 bin lira ceza

Mersin'de 2021'de denizi kirleten gemilere 11 milyon 906 bin lira ceza

Mersin'de 2021'de denizi kirleten gemilere 11 milyon 906 bin lira ceza

Mersin'de 2021'de denizi kirleten gemilere 11 milyon 906 bin lira ceza

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Doğu Akdeniz, Mersin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title