Mersin'de 200 kilogram kaçak et ele geçirildi Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, bir iş yerinde ticari amaçlı kaçak kesim yapıldığı ihbarını aldı.

Adrese giden ekipler, iş yerinde yaptığı incelemede 200 kilogram kaçak et ele geçirdi.

İşletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı, kaçak etler imha edildi.

Kaynak: AA