Mersin'de 200 gram esrar ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de 200 gram esrar ele geçirildi - Haber

Mersin'de 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde 200 gram esrar ele geçirildi.

14.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:14
Mersin'de 200 gram esrar ele geçirildi

'de durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde 200 gram esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sırasında, Kuzucubelen Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınarak durdurulan araç içerisindeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında idli işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.