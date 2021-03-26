Mersin'de 200 fidan toprakla buluşturuldu
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Mersin'de 200 fidan toprakla buluşturuldu

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Mersin'de 200 fidan toprakla buluşturuldu

Mersin'de, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 200 fidan dikildi.

Mersin'de, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 200 fidan dikildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki Şehir, Eğitim ve Araştırma hastanesi ağaçlandırma projesi sahasında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, mavi servi, kara servi ve limoni serviden oluşan 200 fidan, toprağa dikildi.

Açılamada görüşlerine yer verilen Vali Ali İhsan Su, "Ülke ve il olarak ormanlarımızı korumanın yanında onları geliştirmenin, genişletmenin çabasını sürdürüyoruz. Bu konuda da ülke olarak son derece başarılıyız. Yıl içerisinde ilimizde 1 milyon 700 bine yakın fidan dikimiyle yanan orman alanları başta olmak üzere bin 738 hektar alan ağaçlandırıldı. Yanan orman alanlarında ağaç dikimleri gerçekleştirerek bir an önce hayata kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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