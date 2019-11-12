Mersin'de 20 kilogram esrar ele geçirildi
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Mersin'de 20 kilogram esrar ele geçirildi

Mersin'de tadilat halindeki bir evde bulunan 20 kilogram esrarla ilgili bir kişi tutuklandı.

12.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:22
Mersin'de 20 kilogram esrar ele geçirildi

'de tadilat halindeki bir evde bulunan 20 kilogram esrarla ilgili bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipleri, merkez ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde belirlenen adreste 20 kilogram esrar ile hassas terazi ve paketleme malzemeleri buldu.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu ticareti nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen G.D, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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