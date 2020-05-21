Mersin'de 2 traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Mersin'de 2 traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de 2 traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
21.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:44

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Palantepe Mahallesi'nde Mehmet Tepe (58) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer olayda ise, V.C. isimli şahıs evinin önünde traktör römorkuna su doldurduğu esnada traktör freninin tutmaması sonucu yokuş aşağı devrildi. Kazada traktörde bulunan E.Ç. (5) isimli çocuk ile sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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