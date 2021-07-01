Son dakika haberleri | Mersin'de 2 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

İddiaya göre, Toroslar ilçesinde B.K. (23) ile K.A. (19) ve B.K. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü.

B.K, tabancayla K.A. ve B.K'ye ateş açıp motosikletle kaçtı.

Bacaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, zanlı B.K'nin Adana'ya kaçtığını belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yurt Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlı, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürüt

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu