Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
18.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 22:12
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Caminur Mahallesi'ndeki ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Atık toplayıcıların, binayı plastik ve kartonları depolamak için kullandığı öğrenildi.
Kaynak: AA