Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı
Haberler » Güncel » Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı - Haber

Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

18.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 22:12
Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı

'in ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Caminur Mahallesi'ndeki ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Atık toplayıcıların, binayı plastik ve kartonları depolamak için kullandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler