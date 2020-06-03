Mersin'de 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü, 2 çocuk yaralandı
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Mersin'de 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü, 2 çocuk yaralandı

Mersin'de 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü, 2 çocuk yaralandı -Savaş alanına dönen salonda 2 çocuk yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin salonunu tavanı çöktü.

03.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:21

Mersin'de 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü, 2 çocuk yaralandı

-Savaş alanına dönen salonda 2 çocuk yaralandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin salonunu tavanı çöktü. Savaşı alanına dönen olayda, 2'si çocuk yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 0603 sokak 28 nolu evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin çocuğu olan G.Y.ve kardeşi B.C.Y. anne A.Y. tarafından salonda hazırlanan akşam yemeğime oturdular. Yemek yerken birden evin tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Tavanın çökmesiyle G.Y. ve B.C.Y. adlı kardeşlerin üzerine sıva ve briketler düştü. Gürültü ve çocukların bağırmasıyla salona giren anne A.Y. iki çocuğunu kucaklayıp sokağa fırladı. Hafif yaralanan ve şok geçiren çocukları komşular hastaneye götürdü. Ayakta tedavi gören çocuklar taburcu oldu. Çocukların babaannesi S.Y. birde büyük gürültü geldiğini, aşağıya indiğinde gelinin çocuklarını kucağına alıp sokağa gittiğini söyledi.

S.Y. "Gelin çocuklarına yemek yediriyordu. ya bir kaşık yedirmişti, yada yedirmemiştir. Bir ses geldi. Geline sordum ne oldu diye cevap veremedi. Çocukların annesi korkudan cevap veremedi" dedi.

Mersin'de 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü, 2 çocuk yaralandı

Kaynak: İHA

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