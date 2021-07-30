VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (3)Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangını sürüyor.

Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (3)

Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangını sürüyor. Alevler Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde rüzgarın da etkisiyle yerleşim birimlerine yaklaştı. Tarım alanlarının ilaçlanmasında kullanılan atomizörlerin depolarına su dolduran köylüler, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar da küreklerle kuru otları temizleyerek yangının daha geniş alana yayılmasını engellemeye çalışıyor. Bölgede 2 helikopter sortilerini sürdürüyor. Aydıncık ilçesinde ise yerleşim yerlerini tehdit eden alevler ise kontrol altına alındı. Aydıncık'ın yüksek kesimlerinde yangın devam ediyor.

VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz.'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları...
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:18:05. #1.16#

title