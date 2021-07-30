Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (2)

Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Gümüş - Haberler | Güncel

BÖLGE HALKINA PSİKOSOSYAL DESTEKMersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce orman yangınından etkilenen Bozyazı, Aydıncık ve Silifke ilçesinde yaşayanlara psikososyal destek verildiği duyuruldu.

BÖLGE HALKINA PSİKOSOSYAL DESTEK

Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce orman yangınından etkilenen Bozyazı, Aydıncık ve Silifke ilçesinde yaşayanlara psikososyal destek verildiği duyuruldu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bozyazı, Aydıncık ve Silifke ilçelerimizde orman yangınından etkilenen vatandaşlarımız için psikososyal destek ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Gümüş

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Diana Spencer Sevda Erginci
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:46:31. #1.16#

title