Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

08.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:22
Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği 2 zanlıyı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların adreslerinde, çalıntı olduğu belirlenen 6 televizyon ile 80 litre zeytinyağı bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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