Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Haberler
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Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, enerji nakil hattı direğindeki kabloları kesmeye çalışan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, enerji nakil hattı direğindeki kabloları kesmeye çalışan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocahamzalı Mahallesi'nde gece saatlerinde denetim ve kontrol yapan jandarma ekipleri, 2 kişinin enerji nakil hattı direği üzerindeki kabloları kesmeye çalıştıklarını gördü.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekiplerini fark eden şüpheliler, kaçmaya çalıştı. Ekipler, kısa sürede şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.?

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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