Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından teşhis edilerek yakalandı
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Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından teşhis edilerek yakalandı

29.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:45
Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından teşhis edilerek yakalandı

Mersin'de, 8 evden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Mersin'de, 8 evden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde son 3 haftada 8 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların yapıldığı 5 mahalledeki çeşitli işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin M.A. ve V.U. olduğu belirleyen polis, zanlıları adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların hırsızlık yaptıkları bazı evlerden kaçarak uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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