Mersin'de 2 gündür kayıp olarak aranan kadın bulundu Mersin'in Anamur ilçesinde, yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kadın bulundu.

Mersin'in Anamur ilçesinde, yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kadın bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Evcialanı Yaylası'ndaki evinden 18 Temmuz'da ayrılan N.A'dan (49) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Kadının bulunması için jandarma asayiş ve komando timlerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla çalışma başlatıldı.

Vatandaşların da destek verdiği 2 günlük çalışma sonucunda N.A, kaybolduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda bulundu.

N.A, sağlık kontrolü için Anamur Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA