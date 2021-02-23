Mersin'de 2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
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Mersin'de 2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

23.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:24
Mersin'de 2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Mersin'de, 2 gündür kayıp olarak aranırken su kuyusunda cesedine ulaşılan kişinin katil zanlısı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de, 2 gündür kayıp olarak aranırken su kuyusunda cesedine ulaşılan kişinin katil zanlısı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Mezitli ilçesinde 76 yaşındaki Remzi Kuzal'ın 2 gündür kayıp olduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Kuzal'ın son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı.

H.B.'nin ifadesinde, tartıştığı Kuzal'ı 2 arkadaşının yardımıyla öldürüp cesedini araçla götürdükleri Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusuna attıklarını itiraf etmesi üzerine bölgeye ulaşan ekipler, itfaiye ekipleriyle arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda Kuzal'ın cansız bedenine ulaştı.

Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Ekipler, olayın ardından H.B'nin arkadaşı 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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