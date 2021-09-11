İki gündür aranan kadın kırsalda bitkin halde bulundu - Haberler
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İki gündür aranan kadın kırsalda bitkin halde bulundu

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın bulundu.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Duruhan Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen D.K'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan jandarma ve AFAD ekipleri iki günlük çalışma sonucu D.K'yi evine 8 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda bitkin halde buldu.

D.K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

İki gündür aranan kadın kırsalda bitkin halde bulundu

İki gündür aranan kadın kırsalda bitkin halde bulundu

İki gündür aranan kadın kırsalda bitkin halde bulundu

İki gündür aranan kadın kırsalda bitkin halde bulundu

İki gündür aranan kadın kırsalda bitkin halde bulundu

İki gündür aranan kadın kırsalda bitkin halde bulundu
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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