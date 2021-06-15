Mersin'de 2 çocuğunu bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın intihar etti
Mersin'in Anamur ilçesinde 2 çocuğunu bıçakla yaraladığı ileri sürülen kadın intihar etti.
Mersin'in Anamur ilçesinde 2 çocuğunu bıçakla yaraladığı ileri sürülen kadın intihar etti.
İddiaya göre, Saray Mahallesi'nde yaşayan H.D, evlerinde 1,5 ve 6 yaşlarındaki 2 erkek çocuğunu bıçakla yaraladı.
H.D, daha sonra intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralı 2 çocuğu Anamur Devlet Hastanesine kaldırdı. Çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
H.D'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat