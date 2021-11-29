Mersin'de 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de yolcu otobüsünde 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de yolcu otobüsünde 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Toroslar ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği bölümlerde detaylı arama yapan polis, 2 bin 100 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan B.K, işlemleri için emniyete götürüldü.

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AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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