Mersin'de 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de yolcu otobüsünde 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Toroslar ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği bölümlerde detaylı arama yapan polis, 2 bin 100 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan B.K, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet